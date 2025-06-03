Kurban Bayramı Öncesi Hane Ziyaretleriyle Destek Sağlandı

Kurban Bayramı Öncesi Hane Ziyaretleriyle Destek Sağlandı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde hane ziyaretleri yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etti ve sosyal destek sağladı.

Kurban Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, kent genelinde hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşların talep ve ihtiyaçları yerinde tespit edilerek gerekli destek sağlandı. Özellikle temel ihtiyaçların karşılanması ve sosyal desteklerin ulaştırılması konusunda hızlıca aksiyon alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalarla bayram öncesinde ailelerin yanında olmayı ve refahlarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.Ziyaretlerden memnun kalan vatandaşlar, sosyal hizmet ekiplerine teşekkür ederek, gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hane ziyaretlerinin bayram süresince de sürdürüleceği ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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