Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden dini ve manevi değerleri suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığı tespit edildi"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medyada sahte bağış kampanyaları ve kurbanlık ilanlarıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerinin arttığını duyurdu. Vatandaşlardan şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığının tespit edildiğini belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmelerini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, sahte kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşlarımızın dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığı tespit edilmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması önem taşımaktadır. Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne değil, banka hesabına paranın fiilen ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

