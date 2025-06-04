Kurban Bayramı Öncesi Cezalar Duyuruldu: Kesim Yasağına Dikkat!

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kasap olmadığı halde kurban kesenlere 5 bin 262 lira para cezası uygulanacağını söyledi.

Yağmur, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yağmur, "Buradan vatandaşları uyarmak istiyorum. Kasapların ustalık ve sertifika belgeleri olması gerekiyor. Vatandaşlar mutlaka bu belgeleri sorsun. Tarım İl Müdürlüğü sahada olacak ve olumsuz hiçbir şeye geçit verilmeyecek. Vatandaşların kurbanı kendi kesmemesi daha doğru olacaktır. Doğrama ve kıyma yaptıracaksa, herhangi bir kasaba giderek bu işlemleri yaptırabilir. Olumsuz gördüğümüz her durumu, kolluk kuvvetlerine bildirmek şartıyla biz de gözlemci olarak sahada olacağız. Kurban kesmeyi bilmeyen vatandaşlarımız, hayvanı telef edebilir. Uygun olmayan şartlarda yapılan kesimin, Kabahatler Kanunu'na göre 5 bin 262 lira; uygunsuz ortamda yapılan kesimin ise 72 bin lira cezası var" dedi.

30 yıldır kasaplık yaptığını belirten Adem Gezici ise, "30 yıldır bu işin içerisindeyim. Bıçağıma da güveniyorum ama yine de güvenlik önlemlerimi alıyorum." ifadelerini kullandı. - ADANA