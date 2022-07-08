Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai - Haberler

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Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai

İhlas Haber Ajansı - Onur Dal - Yerel
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Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesaiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da Kurban bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da Kurban bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai yapıyor.

Bıçak bileyicileri bayrama son bir gün kala yoğun mesai yaparken, uzun kuyruklar oluşuyor. Günlük 500 ila 1000 arasında bıçak bileyleyen Habib Akay, bileme işlemi baba mesleğimiz. Yaklaşık olarak günde 500 ile 100 arasında bileme işlemi yapıyoruz. Bileme işlemlerimizin arasında bıçak, nacak, balta, satır bu şekilde kurban kesici aletlerimiz mevcut. Müşterilerimizin getirmiş olduğu bıçakları öncelikle Almanya'dan getirtmiş olduğumuz zımparayla ağzını açıyoruz daha sonra birkaç işlemden sonra bıçaklarımız keskin hala geliyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Yerel

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