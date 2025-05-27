Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Hareketlilik Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Hareketlilik Artıyor
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçak satışlarında artış görülüyor. Ancak bıçak ustası Şenol Başak, bu yıl geçen yıllara göre satışların azaldığını ve mali durumların etkili olduğunu söylüyor. Bıçak tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri vurgulayan Başak, fiyatların 75 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıktığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bıçakçılarda hareketlilik başladı. Kurban kesiminden kalan bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar ya da yenilerini almak isteyenler bıçakçıların yolunu tuttu.

Dört kuşaktır bıçakçılık mesleğini sürdüren ve 25 senedir bıçakçılık yapan Şenol Başak, bıçakların kullanım alanlarından bahsederek, fiyat hakkında da bilgi verdi. Bıçak ustası Başak, geçen yıllara göre satışların daha düşük olduğunu belirterek, "Geçen senelere göre satışta en düşük yılımızı yaşıyoruz. Mali ortamdan dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Muhtemelen bu sene böyle de devam edecek." dedi.

Şenol Başak, bıçağın nereden alındığının önemine vurgu yaparak, "Bıçak tercih ederken, seyyar satıcılardan ne olduğunu bilmediğiniz malzemeler almamaya özen göstermeliler. Bizim dükkanlar gibi bu tarz bıçakçıların olduğu yerlerden uygun bıçak bulabilirler. Satıcılara, temsilcilere, işi bilen birilerine danışmaları gerekiyor." diye anlattı.

Orta seviye bıçakların kullanımı rahat ve körelmesi daha geç olduğunu belirten bıçak ustası Başak, "Müşterinin talebine göre bıçak değişiyor. Kullanım ihtiyacına göre her bıçağın farklı bir kullanım amacı var. Örneğin, günlük kullanım için farklı, kurbanlık için farklı talepler olabiliyor. Bunların hepsinin kendi bandında farklı kalitede bulunuyor, en düşük seviyesinden en yüksek seviyesine kadar. Özellikle en düşük seviye değil de orta seviye bıçaklar evde kullanım için daha rahat olur ve körelmesi de daha geç olur" dedi.

Her kurban gerçekleşen bıçak kazalarının önlenmesi gerektiği hakkında da konuşan Başak; "Muhtemel bıçak kazalarını önlemek için de bıçak tercihi önemli. Evde kullanılacak bıçakla kurban kesilmez. Kör bıçak, keskin bıçaktan daha tehlikelidir. Genelde o tarz kazalar bıçak kesmediğinden kaynaklanır" diye anlattı.

Fiyat artışı hakkında bilgi veren bıçak ustası Şenol Başak eski bıçakların bilenebileceğini söyledi ve fiyat hakkında şu bilgileri verdi:

"Eğer bıçağınızdan memnunsanız yeni bıçak almanın bir mantığı yok. Evde kendiniz bilediğiniz bıçak, bizim burada yaptığımız işlemin yerini tutmaz, sadece bir süreliğine idare edebilir. Bıçak fiyatları, 75 liradan başlıyor bin 500 liraya kadar bıçak var. Geçen seneyi baz alırsak, 400 lira olan bir bıçak enflasyondan dolayı şuanda bin 100 lirayı bulmuş durumda." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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