Kurban Bayramı Öncesi Bayburt'ta Hayvan Taşıma Denetimleri Arttı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetimler sıklaştırıldı. Veteriner hekimler tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan taşınan yollarda, yol kontrolleri yapılıyor.

Bayburt'tan diğer illere gönderilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı bir şekilde denetleniyor. Canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durduran ekipler, bakanlıkça belirlenen kuralları hayvan sahiplerine hatırlatarak, hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol ediyor. Hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun da kontrol edildiği denetimlerde, nakil sırasında bulundurulması zorunlu olan canlı hayvan nakil taşıma belgelerine de bakılıyor. Hayvan refahının da gözetildiği denetimlerde, kurbanlık hayvanların araçlara uygun şekilde bindirilip bindirilmediği de kontrol ediliyor. - BAYBURT