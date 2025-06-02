Kurban Bayramı Öncesi Bayburt'ta Hayvan Taşıma Denetimleri Arttı

Kurban Bayramı Öncesi Bayburt'ta Hayvan Taşıma Denetimleri Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvanların taşındığı yollarda denetimlerini sıklaştırdı. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde hayvanların sağlık raporları, pasaportları ve taşıma belgeleri kontrol ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetimler sıklaştırıldı. Veteriner hekimler tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan taşınan yollarda, yol kontrolleri yapılıyor.

Bayburt'tan diğer illere gönderilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı bir şekilde denetleniyor. Canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durduran ekipler, bakanlıkça belirlenen kuralları hayvan sahiplerine hatırlatarak, hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol ediyor. Hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun da kontrol edildiği denetimlerde, nakil sırasında bulundurulması zorunlu olan canlı hayvan nakil taşıma belgelerine de bakılıyor. Hayvan refahının da gözetildiği denetimlerde, kurbanlık hayvanların araçlara uygun şekilde bindirilip bindirilmediği de kontrol ediliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Tarihi saldırı sonrası gözler İstanbul'da! Masadan barış çıkacak mı?
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için bugün son gün

Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.