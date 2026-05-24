Tatilin ikinci gününde TEM'de trafik yoğun akıcı ilerliyor

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akıcı yoğun şekilde ilerliyor. İstanbul'dan Anadolu istikametine geçişlerin daha fazla olması sebebiyle Ankara yönündeki yoğunluğun, İstanbul istikametine göre daha fazla olduğu görüldü.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte önceki günlerde otoyollarda hareketlilik yaşanmıştı. Tatilin ikinci gününde de TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde araç trafiği akıcı yoğun şekilde sürüyor.

TEM Otoyolu'nun Hatipköy mevkisi Ankara istikametinde yoğunluğun daha fazla olduğu, İstanbul istikametinde ise trafiğin daha rahat ilerlediği görüldü. Güzergah boyunca jandarma trafik ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri hız, emniyet kemeri ve takip mesafesi konusunda uyarıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı