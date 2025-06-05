Kurban Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi

Kurban Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi
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Kurban Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi Erzincan'da Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu beraberindeki kent protokolüyle Terzibaba Mezarlığı'ndaki şehitliğe ve mezarlığa ziyarette bulundu. Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Ziyaretçiler, türbeler ile yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek burada kalanlarla bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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