Kurban Bayramı'nda Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Plajlarına Yoğun İlgi

Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarından 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 32 bin 542 kişi yararlandı.

Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandında bulunan beş mavi bayraklı plajına girişleri bayram boyunca ücretsiz yaptı. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu plajlarını, bayram tatilinde 32 bin 542 kişi kullandı.