Kurban Bayramı'nda İstanbul Sahilleri Dolu

Kurban Bayramı'nda İstanbul Sahilleri Dolu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar plajlara akın etti. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'deki sahil yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle kurbanını kesen vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de halk plajlarındaki yoğunluk dron ile de görüntülendi.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, termometrelerin yükselmesiyle birlikte soluğu denizde ve sahilde aldı. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de Menekşe Sahili'nde, günün erken saatlerinden itibaren dolmaya başlarken, güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar denize girerek serinledi, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar da sahilin keyfini oyunlar oynayarak çıkardı.

Sahildeki bu yoğunluk dron ile görüntülendi. Bayram tatili boyunca havaların sıcak geçmesi beklenirken sahil ve mesire alanlarındaki yoğunluğun devam etmesini bekliyor.

Serdar Dinler isimli bir vatandaş, "Hava sıcak, bayram olduğu için Büyükçekmece Sahili de kalabalık. Bu yüzden kendimizi serin sulara bırakmak istedik. İstanbul'dayım bayram boyunca" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.