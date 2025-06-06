Kurban Bayramı'nda Erzurum Hastanelerinde Acemi Kasap Yoğunluğu
Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar, kurbanlıklarını keserken yaralanarak hastanelerin acil servislerine akın etti. Yaralı vatandaşlar, tedavi sonrası evlerine döndü.
Erzurum'da Kurban bayramının ilk gününde acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.
Erzurum'da kurbanlarını keserken yaralanan vatandaşlar Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servislerine başvurdu. Kurbanlarını taşırken ve etleri keserken yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından evlerinin yolunu tuttular. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel