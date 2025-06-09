Kurban Bayramı'nda Cendere Köprüsü'ne Turist Akını

Kurban Bayramı'nda Cendere Köprüsü'ne Turist Akını
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki tarihi Cendere Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bayram boyunca binlerce ziyaretçi, köprüyü inceleme ve bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Kurban Bayramı tatilini değerlendiren yerli ve yabancı turistler, tarihi Cendere Köprüsü'ne akın etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan ve Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde inşa edilen tarihi Cendere Köprüsü, bayram boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, hem tarihi yapıyı yakından görme fırsatı buldu hem de bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bayram nedeniyle ören yerlerinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, "Cendere Köprüsü gibi tarihi yerlerimize büyük ilgi var, bu da bizi memnun ediyor" dedi.

Cendere'yi ziyaret eden turistler de köprünün tarihi dokusuna ve manzarasına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Milattan sonra 2. yüzyılda Kommagene Krallığı'nın sınırları içerisinde yapılan Cendere Köprüsü, ayakta kalan dünyanın en eski taş köprülerinden biri olma özelliğini taşıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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