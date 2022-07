Kurban Bayramı'nda Aydın'da 72 bin 465 baş hayvan kurban edildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da Kurban Bayramı boyunca toplamda 72 bin 465 baş hayvan kurban edildi.

Müslümanların dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. Kurban ibadetleri için hayvan pazarlarını dolduran Aydınlılar, bayram boyunca aldıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurban etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda kent genelinde kurban edilen hayvan sayısını açıkladı. Aydın merkez ilçe Efeler başta olmak üzere tüm ilçelerde kesilen kurbanlık sayılarını açıklanırken, rakamlara göre en fazla hayvan 11 bin 500 rakamı ile Efeler'de kurban edildi. En az kurban edilen ilçe ise 691 ile Karpuzlu oldu.

Aydın'a kurban edilen hayvanların açıklandığı listede; 2 bin 300 büyükbaş ve 9 bin 200 küçükbaş olmak üzere 11 bin 500 hayvan ile birinci sırada Efeler, bin 50 büyükbaş ve 7 bin 100 küçükbaş olmak üzere 8 bin 150 hayvan ile ikinci sırada Nazilli, 642 büyükbaş, 6 bin 390 küçükbaş olmak üzere 7 bin 32 hayvan ile üçüncü sırada Çine, bin 503 büyükbaş ve 5 bin 260 küçükbaş olmak üzere 6 bin 763 ile dördüncü sırada Kuyucak, 195 büyükbaş ve 5 bin 620 küçükbaş olmak üzere 5 bin 815 ile beşinci sırada Karacasu, bin 271 büyükbaş ve 3 bin 955 küçükbaş olmak üzere 5 bin 226 ile altıncı sırada Germencik, 68 büyükbaş, 4 bin 653 küçükbaş olmak üzere 4 bin 721 ile yedinci sırada Bozdoğan, bin 30 büyükbaş ve 3 bin 50 küçükbaş olmak üzere 4 bin 80 ile sekizinci sırada Söke, 457 büyükbaş ve 3 bin 252 küçükbaş olmak üzere 3 bin 709 ile dokuzuncu sırada Didim, 178 büyükbaş ve 3 bin 124 küçükbaş olmak üzere 3 bin 302 ile onuncu sırada Sultanhisar, 535 büyükbaş ve bin 976 küçükbaş olmak üzere 2 bin 511 ile on birinci sırada Köşk, 468 büyükbaş ve bin 742 küçükbaş olmak üzere 2 bin 210 ile on ikinci sırada Kuşadası, 605 büyükbaş ve bin 545 küçükbaş olmak üzere 2 bin 150 ile on üçüncü sırada İncirliova, 70 büyükbaş ve 2 bin küçükbaş olmak üzere 2 bin 70 ile on dördüncü sırada Buharkent, 185 büyükbaş ve bin 50 küçükbaş olmak üzere bin 235 ile on altıncı sırada Yenipazar, 515 büyükbaş ve 176 küçükbaş olmak üzere 691 ile on yedinci sırada Karpuzlu yer aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel