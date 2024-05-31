Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar da bıçakçıların yolunu tuttu. Genellikle bayrama bir gün kala bileme yoğunluğu olduğuna dikkat çeken bıçak bileme ustası Sercan Durmaz, vatandaşlara 'Son günü beklemeyin' çağrısı yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın'da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi işleri artan Aydınlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına da dikkat çekerken, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçakların keskin olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Çıraklığıyla beraber 27 yıldır bıçak bileme işi yaptıklarını ifade eden bileme ustası Sercan Durmaz; "Yaklaşan bayram ile işlerimiz de yoğunlaştı. Bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlarımızın işlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Çıraklık ve kalfalık dönemlerimle birlikte 27 yıldır bıçak bileme işi yapıyoruz. Bayramın yaklaşmasıyla işler yoğunlaştı. Bıçaklar 30 liraya, satır, balta ve oraklar ise 50 liraya bileniyor. Tabi eski bayramlardaki gibi yoğunluk olmuyor. Eskiden gece geç saatlere kadar bileme işlemi yapardık. Siparişleri yetiştirmeye çalışırdık. Değişen bayram tatili anlayışıyla işlerimizde de düşüşler yaşandı tabi ama yine hareketlilik var çok şükür. Genellikle bayrama bir gün kala yoğunluk daha fazla oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımızın son günü beklememelerini tavsiye ederim" dedi. - AYDIN