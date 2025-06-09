Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda TEM Otoyolu'nda Trafik Durma Noktasına Geldi

Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda TEM Otoyolu'nda Trafik Durma Noktasına Geldi
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Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğun trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Polis ve jandarma ekipleri gerekli tedbirleri alırken, Bolu'da toplam 12 radar kuruldu.

Kurban Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Köroğlu Rampaları mevkisinde trafik durma noktasına geldi. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Bolu geçişine toplam 12 radar kuruldu. Bolu geçişinde zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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