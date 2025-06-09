Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Bolu Geçişinde Yoğun Trafik

Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Bolu Geçişinde Yoğun Trafik
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu. Trafik ekipleri kontrolleri artırdı, bazı noktalarda kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

4 günlük bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, özellikle TEM Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede kontrollerini artırırken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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