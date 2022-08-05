Kurallara uymayanlara 513 bin TL ceza uygulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurallara uymayanlara 513 bin TL ceza uygulandı

Kurallara uymayanlara 513 bin TL ceza uygulandı

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar 513 bin TL idari para cezası uygulandı.

 - Güncelleme:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar 513 bin TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Sahiplenilen hayvanın bakımını ihmal etme, tehlikeli ırk köpek cinslerini besleme (kimliklendirme ve kayıt yapılmaksızın), trafikte hayvana çarpıp kaçma konularını kapsayan cezalar Kayseri il sınırları dahilinde uygulandı. Uygulanan cezalar arasında en fazla tehlikeli ırk köpek besleyenler yer alırken, bunu trafikte hayvanlara vurup kaçan sürücüler takip etmekte. Vatandaşların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen 'tehlike arz eden hayvanları ve tüm bu ırkların melezlerini üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek' maddesine dikkat etmesi benzer cezalara maruz kalmamak açısından önemlidir. Ayrıca sürücülerin trafikte seyir halindeyken sahipsiz bir hayvana çarpması halinde, yaralı hayvanı hızlıca veteriner hekime ya da ilgili bir tedavi ünitesine götürmesi hem hayvan sağlığı hem sürücülerin idari para ceza işlemleriyle mağdur olmaması açısından gereklidir. Müdürlüğümüzce hayvanların refahı ve korunması için gelen ihbarlar 7/24 değerlendirilmekte olup denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title