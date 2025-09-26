Kuraklık ve Don Olayları Bal Fiyatlarını Yüzde 50 Artırdı

Eskişehir Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, artan kuraklık ve don olaylarının bal üretimini ciddi şekilde etkilediğini, rekoltelerin düşmesiyle birlikte fiyatların yüzde 50 oranında arttığını belirtti.

Eskişehir'de bal üreticileri, bu yıl yaşanan kuraklık ve beklenmedik don olaylarının olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Eskişehir Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, doğal afetlerin bal rekoltesini vurduğunu ve bu durumun tüketicilere de yansıdığını açıkladı. Aşçı, üretimdeki düşüş nedeniyle bal fiyatlarının yükseldiğini, ancak artışın minimum seviyede tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Kuraklık ve don olayları bal rekoltesini vurdu

Yılmaz Aşçı'nın açıklamalarına göre, artan kuraklık ve bu yıl yaşanan beklenmedik don olayı, Eskişehir'deki bal üretimini ciddi şekilde etkiledi. Aşçı, "Kuraklık artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra ekstra bu sene bir de don olayı yaşadık. Üretim geçtiğimiz yıllarda zaten kötüyken şimdi daha da kötüye gitmiş bulunmaktadır. Don olaylarında çiçekler ciddi derecede olumsuz etkilendiği için arılarımızın gelişmesinde sıkıntılar yaşadık. Açıkçası arılarımızı istediğimiz ölçüde geliştiremedik. Gelişmeyen arıya polen toplatmak, bal yaptırmak bir hayli zor oluyor. Bunlar direkt olarak ürüne etki etti. Rekoltelerimiz düştü. Bu yüzden üretimde sorun yaşıyoruz. Sorunlarımız maalesef artmaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu problemlerle karşılaşmaz ve bal üretimimizi arttırırız" dedi.

"Bal fiyatların daha da yükselme ihtimali var"

Üretimdeki düşüşün kaçınılmaz bir sonucu olarak bal fiyatlarında artış yaşandığını belirten Arıcılar Birliği Başkanı, "Yaşadığımız üretim sorunlarından dolayı bal fiyatları artmış durumda. Şu anda fiyatlar yükseldi. Aşağı yukarı yüzde 50 civarında bir artış söz konusu. Belirtmek isterim ki: Bal fiyatlarındaki bu artış minimum düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Eğer ki önümüzdeki ay tamamlanmış olacak rekolteler ve istatistikler istediğimiz ölçüde olmazsa fiyatların daha da yükselme ihtimali var. Bir kavanoz bal şu anda 500 liraya satılmaktadır. Önümüzdeki ay tamamlanacak olan raporlar olumlu olmazsa artık bir kavanoz bal 500 liranın üstünde satılmaya başlanacaktır. Aslında arıcılarımız 500 lira tatmin etmiyor ama fiyatları halkın alım gücünü de düşünerek belirlemeliyiz" şeklinde konuştu.

"Bir kavanoz bal 325 liraya üretiliyor"

Yılmaz Aşçı, bal fiyatlarının belirlenmesinde halkın alım gücünü de göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Arıcılarımız için çok önemli olan polen fiyatları ise yine 500 lira civarında seyrediyor. Ancak bal üretim maliyetlerimiz, merkez birliğimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 325 lira olarak belirlenmiş. Yani bir bal üreticisi yapmış olduğu bir kavanoz balı 325 liraya üretebiliyor. Sonrasında 500 liraya satıyor. İşin içine marketler girerse bu fiyatlar tabi ki de artıyor" diye açıkladı. - ESKİŞEHİR