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Kuraklık Endişesi Araban Sarımsağı Üreticilerini Zorluyor

Kuraklık Endişesi Araban Sarımsağı Üreticilerini Zorluyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kuraklık nedeniyle sarımsak üreticileri yağmurlama sulama sistemine başvurmak zorunda kaldı. Ürün kalitesinin düşmemesi için derin sondaj kuyularından su çıkaran çiftçiler, bu durumun ek bir maliyet getirdiğini belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların gerçekleşmemesi kuraklık endişesine yol açtı. AB Tescilli Araban Sarımsağı üreticileri, Nisan ayında yapılacak olan yeşil firik sarımsak hasadı öncesinde ürün kalitesinin düşmemesi için yağmurlama sulama sistemini devreye soktu.

Arabanlı sarımsak üreticilerinden Körhacıobası Mahallesi çiftçilerinden Erol Sülüker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sonbahar ve kış mevsimlerinin az yağışlı ve kurak geçmesi nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama çalışmalarına başladıklarını belirtti. Araban Ovası'nın verimli topraklarında büyük emek ve yüksek maliyetlerle yetiştirdikleri sarımsakların kalite kaybı yaşamaması için derin sondaj kuyularından elektrik gücüyle yüzlerce metre altından su çıkararak sulama yaptıklarını ifade eden Sülüker, bu durumun üreticilere ek bir ekonomik yük getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı, ünü ülke sınırlarını aşan AB Tescilli Meşhur Araban Sarımsağı'nın, bölgedeki binlerce tarım işçisi ve ailelerinin geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Sülüker, "Biz Arabanlı üreticiler olarak ürünlerimizi, bir annenin bebeğini büyüttüğü gibi özenle yetiştiriyoruz. Hem ülke hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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