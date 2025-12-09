Kuraklık Burhaniye'de Bal Üretimini Olumsuz Etkiledi

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kurak geçen yaz mevsimi bal üretimini olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 yıldır arıcılık yapan Ali Çaylak, "Özelikle çam balı üretimi çok düştü. Verim düşüklüğü fiyatlara da yansıdı" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı temel arıcılık kursları üretici sayısını artırsa da geçen yaz yaşanan kuraklık bal verimini ciddi biçimde azalttı.

Yaklaşık 15 yıldır arıcılık yapan Ali Çaylak düşük verimin bal fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yaz çok kurak geçti. Bu da bal üretimini olumsuz etkiledi. Özellikle çam balı üretimi çok düştü. Verim düşüklüğü fiyatlara da yansıdı. Şu anda çiçek balının kilosu 400 liraya satılırken çam balının kilosu 500 lira, ıhlamur ve kestane balı da 800 liraya satılıyor. Bu sene sonbahar yağışları çok iyi oldu. Bu nedenle önümüzdeki ilkbaharın iyi olmasını bekliyoruz."