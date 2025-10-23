Haberler

Kuraklığın Ardından Gelen Yağmurda Şemsiye Tamiri Talepleri Artıyor

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılının ardından etkili olan şiddetli yağışlar, vatandaşların bozulan şemsiyelerini tamir ettirmek için Ali Devecioğlu'nun dükkanına yönelmesine neden oldu. Uzun yıllardır şemsiye tamiri yapan Devecioğlu, tamir fiyatlarının 50 TL ile 250 TL arasında değiştiğini belirtti.

Hatay'da uzun süren kuraklığın ardından geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlarda şemsiyesi bozulan vatandaşlar, tamir için yaklaşık 35 yıldır şemsiye satışı ve tamiri yapan Ali Devecioğlu'nun dükkanının yolunu tuttu.

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Kentte bu yıl 2024 yılına göre yağışlar yüzde 66 oranında azaldı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınada şemsiyeleri bozulan vatandaşlar, Antakya ilçesinde şemsiye satışı ve tamiri yapan Ali Devecioğlu'nun iş yerinin yolunu tuttu. Yıllardır hem şemsiye satışı hem de tamirini yapan Devecioğlu, şemsiyeleri 50 TL ile 250 TL arasında tamir ediyor. 35 yıldır şemsiye tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Devecioğlu, yağmurlarda şemsiyelerin rüzgara doğru kullanılmasının şemsiyenin kulanım ömrünü uzattığını söyledi.

Şemsiye fiyatlarının artmasından dolayı insanların şemsiye tamirine yöneldiğini ifade eden esnaf Ali Devecioğlu, "Burada 35 yıldan beri şemsiye tamiri yapıyoruz. 1990'lu yıllarda başladım ve hala devam ediyorum. Çin malları çıktıktan sonra şemsiye işlerini bıraktım ama sonra tekrardan yapmaya başladım. Günümüzde şemsiye tamircisi kalmadı ve beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu zamanda şemsiye tamircisi kaldı mı diye söylüyorlar. Son bir tane şemsiye tamircisi kaldı, o da ben Ali usta. Son günlerde çok şiddetli yağmur yağdı ve birden şemsiye tamiri talepleri oldu. Bu iki gündür yağan yağmur, uzun zamandır böyle şiddetli yağmur görmedim. Bu yağmurlara şemsiye de dayanmaz. Birçok şemsiyeler tamir için geldi" dedi.

Şemsiye fiyatlarının arttığını söyleyen Devecioğlu, "Şemsiye tamirleri sorununa göre 50 TL ile 250 TL arasında değişiyor. En ucuz ve en pahalı şemsiye arasında dağlar kadar fark var. Kaliteli şemsiyelerin telleri kolay kolay kırılmaz. İnsanlar şemsiyeyi bilinçli kullanırlarsa hiçbir şey olmaz. Rüzgarın estiği tarafa şemsiyeyi çevirmek gerekiyor. Bu son günlerde yağan yağmurdan dolayı bu kış ayları bayağı çetin geçecek. Bundan dolayı şemsiye tamir taleplerinin artmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

