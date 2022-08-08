Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik eğitim verildiği bildirildi.

 - Güncelleme:

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik eğitim verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince toplumun her kesimine yönelik yürütülen eğitim çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesindeki Hz. Osman Camii Kur'an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verdi.

Eğitim çalışmalarında, trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı roller, karayolunda yolcu olarak dikkat edilecek hususlar, araca binme ve araçtan inme kuralları, araç içerisinde uyulması gereken temel kurallar, emniyet kemerinin doğru kullanımı, okul servis aracında uyulması gereken temel kurallar, toplu taşıma araçları ile yolculukta uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, kaldırımda yürüme kuralları, trafik güvenliğinin önemi ve trafikte temel davranış şekilleri konularında bilgiler verildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yenişehir Tragger Mersin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title