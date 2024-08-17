Üye Girişi
Haberler

Kur'an Kursu Öğrencileri İçin İstanbul Gezisi Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Kur'an Kursu öğrencileri için İstanbul'da kültürel bir gezi düzenlendi. Öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri için İstanbul gezisi düzenlendi.

2024 yılı Yaz Kur'an Kurslarında son haftaya girilirken, İslik Mahallesi Merkez Cami ve Kız Kur'an Kursu öğrencilerine İstanbul'da bir gezi düzenlendi. Merkez Cami İmam Hatibi Ömer Güneş tarafından organize edilen gezide öğrenciler İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Merkez Cami İmam Hatibi Ömer Güneş, gezi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüm bu yoğun gezilerin akabinde öğrencilerimiz yorulmanın aksine dinç, sevinçli ve mutlu oldular. Gerçekten görülmeye değer bir tabloydu. Geçtiğimiz yıllarda da öğrencilerimiz için Konya ve diğer illere bu tür kültür gezileri düzenledik. Öğrencilerimizin iyi yetişebilmeleri için elimizden gelen fedakarlıkları yapmaya her zaman hazırız. Önümüzdeki yıllarda da farklı yerlerde öğrencilerimizin ufkunu açmaya, hayatlarında iz bırakmaya ve bilgilerini görerek zenginleştirmeye devam edeceğiz." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karapınar İstanbul konya Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title