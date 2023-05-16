Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Bozüyük'te yapılan Kur'an Kursu inşaatında inceleme yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Bozüyük'te yapılan Kur'an Kursu inşaatında inceleme yaptı.

İl Müftüsü Erhun, yapımı devam eden Bozüyük Yeşilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Müftü Erhun, "Siz hayırsever vatandaşlarımız gerçekten çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Allah katında karşılığını kat kat göreceğiniz eserleri şehrimize kazandırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Müftü Erhun'a Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve yetkililer eşlik etti. - BİLECİK