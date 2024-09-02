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Kur'an-ı kerim tilaveti gerçekleştirildi

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Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, tarihimize büyük zaferler bırakarak Anadolu topraklarını korumak için Çanakkale'den Sarıkamış'a, Malazgirt'ten 15 Temmuz'a vatan uğruna canlarını feda eden aziz milletimizin tüm şehitlerini anmak amacıyla;

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, tarihimize büyük zaferler bırakarak Anadolu topraklarını korumak için Çanakkale'den Sarıkamış'a, Malazgirt'ten 15 Temmuz'a vatan uğruna canlarını feda eden aziz milletimizin tüm şehitlerini anmak amacıyla; Düzce Üniversitesi Akçakoca Yukarı Mahalle'de Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Birimi'nde Anma Programı ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esra Tombul Mafizer, Düzce İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz, Akçakoca İlçe Müftüsü Ahmet Kuru, Düzce Üniversiesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney, Akçakoca İmam Hatipleri Bülent Ünsal ve Muhammet Kızıltoprak, akademik ve idari personel, Yukarı Mahalle Mahalle Muhtarı Hasan Aydın ile Akçakoca sakinleri katılım sağladı.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Birimi Ömer Ağalar ve Hacı Şakirler Konağı'nda gerçekleşen program; Düzce İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz, Akçakoca İlçe Müftüsü Ahmet Kuru, Akçakoca İmam Hatipleri Bülent Ünsal ve Mustafa Soylu'nun tilaveti ile devam ederken aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize dualar edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Malazgirt Sarıkamış Çanakkale Yerel Haberler

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