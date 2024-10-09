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Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Elazığlı Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu

Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Elazığlı Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Antalya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmasının Türkiye finalinde Elazığlı öğrenci Kübra Arslan üçüncülük elde etti.

Antalya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması kız öğrenciler Türkiye finalinde Elazığlı öğrenci üçüncü oldu.

Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması kız öğrenciler Türkiye finali Antalya'da yapıldı. Yarışmaya katılan Elazığ Kovancılar Septi yatılı kız Kur'an kursu öğrencisi Kübra Arslan Türkiye üçüncüsü oldu. Elazığ İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması kız öğrenciler Türkiye finalinde yarışan tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğreticilerimizi ve ailelerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Türkiye

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