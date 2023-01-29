Kur'an'ı Kerim'in yakılmasına bir tepki de Cizre'den geldi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İsveç'te İslam düşmanı Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya izin verilmesine tepki gösterilerek protesto edildi.

Cizre ilçesinde, Kur'an-ı Kerim yakmasını protesto etmek için Kur'an Nesli Platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, STK temsilcileri tarafından kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

"Kur'an-a Saygı" sloganıyla dün Cizre Sanat Sokağında toplanan Kur'an sevdalısı Cizreliler, İsveç aleyhine sloganlar atarken sık sık tekbir getirdi. Program, Salih Doru tarafından Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Basın açıklaması, Kur'an Nesli Platformu gönüllüsü Şakir İşlek tarafından okundu.

Kur'an'ın müminlere hidayet rehberi olduğuna işaret eden İşlek, "Hükmü, bütün zaman ve mekanlara hitap etmektedir. Kur'an nazil olduğu ilk andan itibaren kafir ve zalimler, ona ve hükmüne düşmanlık etmiş, tahrip etme, yakma, insanlara mesajının ulaşılmasını engel etme dahil farklı yol ve yöntemlerle düşmanlık etmişlerdir. Bu düşmanlık günümüze kadar devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Bu, hak-batıl, iman-küfür, zalim ve mazlumun mücadelesidir. Bu düşmanlığın devamı olarak da İsveç'te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde sapık bir Kur'an düşmanının Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin verilmiştir" dedi.

"Akabinde Hollanda Lahey'de başka bir sapık tarafından kutsal kitabımız yırtılmış ve ayaklarıyla üzerine basmıştır" hatırlatmasında bulunan İşlek, "Sözde medeni makamlarının bu tavrı İslam'a düşmanlıkta geldikleri noktayı ve özgürlükten ne anladıklarını göstermesi açısından önemlidir. Bu saldırılar, asırlardır devam eden ve son dönemlerde Avrupa'nın farklı ülkelerinde devletler eliyle İslam'a ve Müslümanlara yönelik gerçekleşen sistematik saldırı ve düşmanlıkların bir devamıdır. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası da İsveç'teki bu densizlik ve akıl tutulmasına sessiz kalmamalı. Kalbinde iman olan hiçbir müminin bu hakarete sessiz kalması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Kalabalık basın açıklamasından sonra dağıldı. - ŞIRNAK