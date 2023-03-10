Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştılar

Sakarya'da 15 ilçeden 15 öğrencinin katıldığı 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' finali Hendek'te gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

15 ilçeden 15 öğrencinin katıldığı 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' finali, Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ev sahipliğinde Ticaret Merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için birbirleriyle yarıştığı program, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Yarışmada birinci olan Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Haşim Bilge, ikinci olan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salih Abdulsamet Özer ve üçüncü olan Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Bilgiç'e ödül verildi.

"Kur'an, Müslüman'ın ayrılmaz parçasıdır"

Yarışmada bir konuşma yapan Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Alçorba, "Kur'an, Müslüman'ın ayrılmaz parçasıdır. İbadeti ve hafızasında o olduğu gibi davranışı ile bütün iş hayatında da Kur'an-ı Kerim'in ısrarla işaret ettiği doğruluk ve çalışkanlık olacaktır. Bir Müslüman'ın mukaddes kitabı karşısında özellikle eğitim ve öğretim yaşlarında Kur'an ve ondan namaz kılabilecek kadar sureyi öğrenme mecburiyetidir. Anne ve babalar bu mesuliyetin idraki içinde olmalıdırlar" dedi.

"Her insan kendisine güvenmeli"

Yarışmada birinci olan Muhammet Haşim, "Yarışmaya daha önce de girmiştim ve birinci oldum. Bundan öncekilerde de sürekli ilk 3'e giriyordum. Bugün yine birinci olmak nasip oldu. Her insan kendisine güvenmeli ve hiçbir zaman korkmamalı, çekinmemeli. Bunu sizden iyi yapacak kimse yok, bayrak sizde, güvenin kendinize" diye konuştu. - SAKARYA