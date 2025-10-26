Haberler

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali İzmir'de Yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali İzmir'de Yapıldı
Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye finali İzmir'de gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye birincisi İzmir'den Mehmet Küççülü oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hafızlık Eğitimi Verilen Kur'an Kurslarında Okuyan Erkek Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Türkiye Finali, İzmir İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmada Ege Bölgesi'ni temsilen İzmir Aliağa Yenişakran'dan katılan Kestanepazarı Hacı Tülay Çolakoğlu Kur'an Kursu öğrencisi Mehmet Küççülü, Türkiye birincisi oldu.

Bornova Bilal Saygılı Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Müftü Vekili Şakir Kırkız, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, kurum amirleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftü Vekili Şakir Kırkız'ın açış konuşmasıyla devam etti. Ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Yarışma Komisyonu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, selamlama konuşmalarını yaparak yarışma kuralları ve puanlama esasları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı. Genç hafız adaylarının kıyasıya rekabetine sahne olan yarışmada, İç Anadolu Bölgesi'ni temsilen Sivas İhramcızade Külliyesi Kur'an Kursu öğrencisi İsmail Aydın ikinci, Marmara Bölgesi'ni temsilen Kocaeli Gölkent Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Bilal Doğan üçüncü oldu.

Programın sonunda katılımcılara hitap eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, gönülleri huzurla dolduran bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmacı öğrencileri, onları yetiştiren hocalarını ve ailelerini tebrik etti.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzmir İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hediyeler, öğrencilere ve öğreticilerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Finalde dereceye giren öğrenciler ile yarışmaya katılan tüm öğrenci, öğretici ve aileleri tebrik edildi. - İZMİR

