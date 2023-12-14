Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştılar

KASTAMONU - Kastamonu'da imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum Yarışması'nda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum Yarışması'nın il finali gerçekleştirildi. Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Kastamonu'da eğitim veren 11 Anadolu imam hatip lisesinin öğrencileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada öğrenciler, dereceye girebilmek için en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalıştı. Yarışmanın sonunda Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından ilahiler söylendi. Bu sırada jüri üyeleri de değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme neticesinde Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Mısıroğlu birinci, Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Samet Demirbaş ikinci ve Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Yıldız üçüncü olarak seçildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birinci olan öğrenci, bölge finalinde Kastamonu'yu temsil etme hakkı kazandı.

"Yarışmaya ilimizdeki 11 İmam Hatip Lisesinde okullarında birinci olan öğrenciler katılıyor"

Yarışmanın önemine değinen Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mehmet Doğan, "İmam hatip okulları, ferdi, aileyi ve toplumu mutluluğa ulaştırmak için önderlik edecek, milletimizin dinini, dilini, tarihini, kültürünü ve medeniyetini gelecek kuşaklara aktaracak, akıl, kalp, madde, mana bütünlüğünü esas alan, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi gençler yetiştirmek üzere hizmet veren milletin okullarıdır. Bu okullarda öğrencileri, Kur'an ve sünnete gönülden bağlı, dini ve milli değerlerini özümsemiş, milletin ve ümmetin derdi ile dertlenen, tarihin kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getiren mü'minler olarak yetiştirmek, mesleğe, üniversiteye ve hayata hazırlama gayreti ve azmi vardır. Böylesine kutlu ve bir o kadar da yüksek olan ideallere ulaşabilmek için yapılan güzel çalışmalardan biri de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki yarışmalardır. Bugün burada bu yarışmalardan olan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu yarışmaya ilimizdeki 11 imam hatip lisesi kendi okullarında 1. olan öğrenci ile katılmaktadır. Burada 1. olacak öğrencimiz ilimizi bölge finalinde temsil edecektir. Yarışmaya katılan her bir öğrencimizi tebrik ediyor, onları hazırlayan idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Jüri başkanlığını üstlenen Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Hayri Şahin ise, "Kaybedeni olmayan bir yarışma yaptık. Bu öğrencilerimiz esasen kendileri zaten bu dünyada Kur'an tarafından yer almayı tercih ettiler. Önümüzdeki yıllarda hiçbir zaman kaybetmediklerini kendileri de bizlerde gözlemiş olduk. Göstermiş oldukları başarılardan ötürü kendilerinin hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. İlahi korumuzu da tebrik etmek istiyorum, gerçekten bizleri mest eden, kulaklarımızın pasını silen bir tasavvuf müziği oldu. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.