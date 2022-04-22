CANİK, SAMSUN (İHA) - Canik Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zambak Sıbyan Okulu, eğitim verdiği 4-6 yaş grubu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni düzenledi. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okuyan minik öğrenciler dinleyenleri mest etti.

Canik'te 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik okul öncesi eğitimle birlikte manevi değerler eğitimi de veren Zambak Sıbyan Okulu, Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen öğrenciler için tören düzenlendi. Canik Oyuncak Müzesi tiyatro salonunda gerçekleştirilen törene Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bünyamin Şahin, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin Kur'an tilavetinden mest olduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bugün burada 30 öğrencimizle birlikte onların sunacağı Kur'an-ı Kerim ziyafetini dinlemek için bir araya geldik. Onların gayretlerine ve bu gayretlerinin sonucuna hep birlikte şahit olduk. Kur'an-ı Kerim'i onların pak dillerinden dinlemek hepimizi mest etti. Bu yavrularımız kısa sürede elde ettikleri bu başarılarıyla herkese örnek oluyor aslında. Rabbim neslimizi Kur'an ve sünnet çizgisinden ayırmasın. Bu çocuklarımıza her daim Kur'an'ın nurlu yolunda yürümeyi nasip etsin" dedi.

Başkan Sandıkçı, Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen öğrencileri Başarı Belgesi ve Kur'an-ı Kerim ile ödüllendirdi.

Törendeki tüm öğrencilere çeşitli hediyeler veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim rehberliğinde hayırlı, bereketli, başarılı bir ömür geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel