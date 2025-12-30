Kur'an-ı Kerim aşkı, görmeyen gözü oldu 1 yılda hafız oldu

Doğuştan görme engelli 21 yaşındaki gencin, Kur'an-ı Kerim aşkıyla hayallerine ulaşarak hafızlık eğitimini 1 yılda başarıyla tamamladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 21yaşındaki Mehmet Can Durmuş, azmi ve Kur'an-ı Kerim sevgisiyle büyük bir başarıya imza atarak çocukluğundan beri hayalini kurduğu hafız olmanın gururunu yaşıyor. Karanlık dünyasını Kur'an-ı Kerim ile aydınlatan ve engeline rağmen hafızlık hayalinden vazgeçmeyen Durmuş, gününün önemli bölümünü Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

Leyla ve Bahtiyar Durmuş çiftinin 2005 yılında Mehmet Can ismini verdikleri ilk oğulları görme engelli olarak dünyaya geldi. Mehmet Can'ın 6 aylıkken rutin kontrol için götürüldüğü hastanede görme engelli olduğu belirlendi. Oğullarının görme engelli olduğunu öğrenerek büyük üzüntü yaşayan Leyla ve Bahtiyar Durmuş çifti, oğullarının maddi ve manevi eğitimi için her türlü fedakarlığa katlandı.

Kur'an-ı Kerim'i gönül gözüyle ezberledi

Ailesinin adeta üzerine titrediği ve yaşadıkları tüm zorlukların üstünden geldiği Durmuş, ailesinin bu desteğini başarılarıyla taçlandırdı. Okul eğitimi ile birlikte hafızlık eğitimini de bir arada alan genç, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görme engellilere yönelik özel hazırlanan Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim'i dokunarak gönül gözüyle ezberledi.

Hafız olmak için büyük bir gayret gösterdi

İlkokul-ortaokul eğitimini GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda, lise eğitimini de Şehitkamil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul birincisi olarak tamamlayan Durmuş, hafızlık eğitimini ise Şahinbey İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda tamamladı. Görme engelli öğrenciler için açılan kursta kendisi gibi görme engelli arkadaşları ile birlikte Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberleyerek hafızlık eğitimini bir yıl gibi kısa sürede tamamlayan Durmuş, hafız olmak için büyük bir gayret gösterdi. Okuldaki başarısını hafızlıkla taçlandırmak için örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini bir arada alan Durmuş, Braille alfabesiyle öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık hayalini gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için hiçbir "engel" tanımadı

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve ezberlemek için hiçbir "engel" tanımayan Durmuş, büyük bir azim ve gayret göstererek tüm zorluklara rağmen hafız olmayı başarmanın gururunu yaşıyor. Azmiyle hiçbir engelin başarının önüne geçmeyeceğini gösteren Durmuş'un başarısı üniversite hayatında da devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Durmuş'un en büyük hayali ise akademisyen olmak. Hafızlığını tamamlamasına rağmen evde sürekli Kur'an-ı Kerim okuyan ve tekrar yapan Durmuş'un Kur'an sevgisi görenleri imrendiriyor.

"Akademisyen olarak üniversitede kalmayı düşünüyorum"

Akademisyen olmak istediğini anlatan Durmuş, "5 yaşından beri aslında kısa sureleri, namaz dualarını ezberlemeye başladım. 9 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. 13 yaşına geldiğimde de bir umre yarışması vardı, sınava katıldım. Daha sonra Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda 2018 yılında başlatılan hafızlık projesine dahil olduk. Bu proje kapsamında hafızlık eğitimimizi tamamladık. 2019 yılında hafızlığımı tamamladım. 2021 yılında tekrarlarımı yaptım, belgemi aldım. Şu anda günde 5-10 sayfa tekrar yapmaya çalışıyorum. Tam olarak bir yılda hafızlığımı tamamladım. Fedakarlıklar yaptım. Zor bir süreçti ama tatlı bir sevinci vardı. Hafız olmanın vermiş olduğu bir bahtiyarlık, bir onur vardı. Bu yüzden çalıştık ve başardık. Hafızlığımı devam ettirmeyi, akademik yönden de yüksek lisans yapmak, tarih alanında yüksek lisans yapmak ve Allah nasip ederse akademisyen olarak üniversitede kalmayı düşünüyorum" dedi.

"Annem ve babam hayatımın vazgeçilmezleridir"

Hem okul hem de Kur'an-ı Kerim eğitimini bir arada sürdürdüğünü ve bu süreçte ailesinin kendisine büyük bir destek verdiğini belirten Durmuş, "Annem ve babam benim hayatımın her alanında iki vazgeçilmez kişidir. Çünkü bir insanın, anne ve babası bir binanın iki ana kolonu gibidir. Annem ve babam her daim benim yanımda durdular. Ben ne istersem, ne yaparsam gerekli çevre şartlarına baktılar ve bu şartlarda bir zorluk, bir engel yoksa önce Allah'a güvendik. Sonra da anneme ve babama güvendim. Bismillah diyerek yola çıktım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Anne ve babanın önemi gerçekten insanlık hayatında çok büyüktür. Annem ve babam bana destek olmasaydı ben şu an olduğum bu konumda olamazdım" şeklinde konuştu.

"Her zaman oğlumun destekçisiyiz"

Oğlunun eğitimine büyük önem verdiklerini belirten anne Leyla Durmuş, "Mehmet Can'ın küçüklükten beri hep Kur'an okuma hevesi vardı. İçinde Kur'an sevgisi vardı. Onunla beraber ben de Kur'an öğrendim. Sağ olsun hocaları kendine çok iyi destek oldular. Her zaman yanımda oldular. İkinci sınıfa giderken hocası kendisini hafızlığa yönlendirdi. Ondan sonra kısa sureleri kendisine ezberlettirdim. Ondan sonra da hafızlığını yaptı ve çok şükür bitirdi. Liseyi bitirdi. Türkçe öğretmenliği kazandı, Gaziantep Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Memurluğu kazandı ve EKPSS'den 90 puan aldı. Fakat kendisi akademisyen olmak istiyor. Her daim yanındayız ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

"Oğlum hafız olduğu için çok gururluyuz"

Oğlunu her yönde geliştirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini belirten baba Bahtiyar Durmuş da, "Mehmet Can 6 aylıkken görme engelli olduğunu öğrendik. Biraz cefa çektik ama sonu muhteşem ve güzel oldu. Bu da Rabbimin takdiri ve oğlum hafız olduğu için çok gururluyuz. Ortaokul döneminde ve hafızlık sürecinde oğlum bayağı gayretliydi. Pandemi döneminde bir yıl içerisinde hafızlığını bitirdi ve icazetini aldı. Oğlumun hayali akademisyen olarak hayatına devam etmek. Annesi ve babası olarak her zaman arkasındayız, yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP