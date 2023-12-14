Üye Girişi
Haberler

Kupanın sahibi o lise oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Gençler A Erkek Basketbol müsabakaları 3'üncülük ve final maçları tamamlandı.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Gençler A Erkek Basketbol müsabakaları 3'üncülük ve final maçları tamamlandı.

Müsabakalara katılım sağlayan Bozüyük Borsa Anadolu Lisesi şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Lisesi 2'incilikle tamamlayarak gümüş madalya sahibi olurken,15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ise 3'üncülükle tamamlayarak bronz madalya sahibi oldu. Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Müsabakalara katılım sağlayan sporculara, antrenörlere ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Yetenekli sporcularımızın başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

basketbol Bilecik Spor Yerel Spor Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title