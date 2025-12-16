Haberler

Kunduracı ile Avustralyalı turistin yöresel 'annouv' imtihanı

Kunduracı ile Avustralyalı turistin yöresel 'annouv' imtihanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da kunduracılık yapan Hasan Küçükkoç, Avustralyalı bir turiste yöresel kelime 'annouv' dedirtmesiyle sosyal medyada ilgi topladı. Müşterilerine yöresel kelimelerle sınav yapan Küçükkoç, Konya’nın kültürünü tanıtmaya devam ediyor.

Konya'da ayakkabıcılık yapan kunduracı Hasan Küçükkoç'un, Şeb-i Arus programı için Avustralya'dan gelen turiste yöresel kelime 'annouv' dedirtmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kunduracı, gün boyunca müşterilerini yöresel kelimelerle sınav yapıyor.

Konya'da tarihi bedesten çarşısında kunduracılık yapan 46 yaşındaki Hasan Küçükkoç, Şeb-i Arus törenleri için Avustralya'dan Konya'ya gelen ve çarşıyı gezen bir turist ile tanıştı. Ayakkabısını boyayan Küçükkoç'un konuşması turistin dikkatini çekince, Hasan Küçükkoç da Avustralyalı turiste yöresel şaşırma kelimesi olan 'annouv' dedirttiği anları arkadaşı ile beraber görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Turistin yöresel kelimeyi söylediği o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçükkoç, aynı zamanda iş yerine gelen diğer müşterileri de yöresel kelimelerle sınav yapıyor.

"Konya'nın şivesi olan 'annouv'u tekrar yapınca o kişi de Google üzerinden arama yaptı"

Turist kişiyle yaşanan diyalogları anlatan kunduracı Hasan Küçükkoç, "O gün ben burada normal işlerimi yapıyordum. İş yerimin önüne doğru bir turist geldiğini fark ettim. Benim de elimde o sırada çay vardı çayı ikram etmek istedim. Onlar da beni kırmadı oturdular ve o günkü muhabbetimizi unutamıyorum. Yurt dışından gelmişler Şeb-i Arus törenleri için güzel bir sohbet oldu o gün. Onlarla muhabbet sırasında Konya'nın şivesi olan 'annouv' diyorum bunu birkaç kere tekrar yapınca o kişi de Google üzerinden arama yaptı ama tabi Google şive olduğu için sonuç vermedi, güzel bir anı oldu" dedi.

"'Nasılsınız' demiyorum 'nörün' diyorum"

Gelen müşterilerin konuşmasını sevdiklerini anlatan Hasan Küçükkoç, "Ben Konya'nın yerlisi olduğum için her zaman buraya gelip konuşmamı dinliyorlar. Ben de burada onları memnun edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Dinleyenler de seviniyorlar eski Konya'mızın şivesini duydukları için. Bazen böyle gelenler bana 'günaydın' diyor ben de bunlara 'hayırlı zabahlar' diyorum gelen kişilere, 'nasılsınız' demiyorum 'nörün' diyorum bunlar da hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Kunduracı Hasan Küçükkoç'a gelen müşteriler ise sınav sonrası duydukları kelimelerden oldukça memnun olduğunu söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
title