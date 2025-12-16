Kunduracı ile Avustralyalı turistin yöresel 'annouv' imtihanı

Konya'da ayakkabıcılık yapan kunduracı Hasan Küçükkoç'un, Şeb-i Arus programı için Avustralya'dan gelen turiste yöresel kelime 'annouv' dedirtmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kunduracı, gün boyunca müşterilerini yöresel kelimelerle sınav yapıyor.

Konya'da tarihi bedesten çarşısında kunduracılık yapan 46 yaşındaki Hasan Küçükkoç, Şeb-i Arus törenleri için Avustralya'dan Konya'ya gelen ve çarşıyı gezen bir turist ile tanıştı. Ayakkabısını boyayan Küçükkoç'un konuşması turistin dikkatini çekince, Hasan Küçükkoç da Avustralyalı turiste yöresel şaşırma kelimesi olan 'annouv' dedirttiği anları arkadaşı ile beraber görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Turistin yöresel kelimeyi söylediği o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçükkoç, aynı zamanda iş yerine gelen diğer müşterileri de yöresel kelimelerle sınav yapıyor.

"Konya'nın şivesi olan 'annouv'u tekrar yapınca o kişi de Google üzerinden arama yaptı"

Turist kişiyle yaşanan diyalogları anlatan kunduracı Hasan Küçükkoç, "O gün ben burada normal işlerimi yapıyordum. İş yerimin önüne doğru bir turist geldiğini fark ettim. Benim de elimde o sırada çay vardı çayı ikram etmek istedim. Onlar da beni kırmadı oturdular ve o günkü muhabbetimizi unutamıyorum. Yurt dışından gelmişler Şeb-i Arus törenleri için güzel bir sohbet oldu o gün. Onlarla muhabbet sırasında Konya'nın şivesi olan 'annouv' diyorum bunu birkaç kere tekrar yapınca o kişi de Google üzerinden arama yaptı ama tabi Google şive olduğu için sonuç vermedi, güzel bir anı oldu" dedi.

"'Nasılsınız' demiyorum 'nörün' diyorum"

Gelen müşterilerin konuşmasını sevdiklerini anlatan Hasan Küçükkoç, "Ben Konya'nın yerlisi olduğum için her zaman buraya gelip konuşmamı dinliyorlar. Ben de burada onları memnun edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Dinleyenler de seviniyorlar eski Konya'mızın şivesini duydukları için. Bazen böyle gelenler bana 'günaydın' diyor ben de bunlara 'hayırlı zabahlar' diyorum gelen kişilere, 'nasılsınız' demiyorum 'nörün' diyorum bunlar da hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Kunduracı Hasan Küçükkoç'a gelen müşteriler ise sınav sonrası duydukları kelimelerden oldukça memnun olduğunu söyledi. - KONYA