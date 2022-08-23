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Kundukviran yollarına asfalt

Yerel Haberler

Kundukviran yollarına asfalt

Kütahya'da Kundukviran bahçe yollarında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince soğuk asfalt kaplama işlemi tamamlandı.

Kütahya'da Kundukviran bahçe yollarında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince soğuk asfalt kaplama işlemi tamamlandı.

Kütahya'nın doğa ile iç içe olan bahçelerinin yer aldığı Kundukviran mevkiisin de uzun yıllardır yapılmayan bahçe yolları, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri tarafından soğuk asfalt ile kaplandı.

Özellikle kış aylarında hemşehrilerimizin sıkıntı yaşadığı bahçe yolları artık sorun olmaktan çıktı. Yapılan soğuk asfalt kaplama ile birlikte vatandaşların bahçe yolları artık daha konforlu bir şekilde kullanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kütahya Belediyesi Kütahya Yerel Haberler

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