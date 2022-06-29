KÜN öğrencilerinden drone şov

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde (KOCAFEST), Türk havacılığına katkı sağlayacak ürünler sergilendi.

11 ayrı kategoride 101 takım ve bin 200 öğrencinin yarıştığı KOCAFEST'te, Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazır hale getirilen FPV Yarış Dronu ve Üniversitenin havacılık bölümleri öğrencilerince üretilen sabit kanatlı uzaktan kontrol edilebilen uçaklar, festival katılımcılarının ilgi odağı oldu. Drone ve uçakları tanıtan öğrenciler, hedeflerinin Türkiye'yi uluslararası alanda da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti. Festival ve projeleriyle ilgili konuşan Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Yakup Karakuş, "Fuara Üniversitemizden takım arkadaşlarımla katıldık. Hedefimiz, bu araçlarla ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara da katılmak. Özellikle FPV dronu, çok agresif ve hareketli dronlar. Hız üzerine yapılmış dronlar olduğu için sıfırdan 200 kilometre hıza sadece bir saniyede çıkıyorlar. Teknoloji meraklısı öğrenciler kesinlikle bununla ilgili bölümlerde kendilerini geliştirmeli. Üniversitemiz benzer bölümleri lisans ve ön lisans olarak bünyesinde barındırıyor. Okulumuzda bu yıl İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümü de açıldı. Çeşitli bölgelerdeki üniversitelerde de bu bölümler yaygınlaştırılmalı. Bu insansız hava araçlarıyla festivale katılmamızı sağlayan Üniversitemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FPV Drone hakkında

Dronların bir üst versiyonu olan birinci şahıs görüşü (First PersonView - FPV ) cihazlar şu sıralar teknolojinin gündeminde. Dronların bir üst versiyonu olan birinci şahıs görüşü (First PersonView - FPV ) cihazlar yaygınlaşmaya başladı. Bunları kullanan profesyoneller ise tıpkı bir pilot gibi simülatörde sürekli eğitim alıyor. Dünyada farklı kategorilerde yapılan dron yarışlarında FPV teknolojisine de yer veriliyor. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel