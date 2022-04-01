KÜN'lü öğrenciler Necati ve Saykolar konseriyle 'Bahar'a Merhaba' dedi

NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya Üniversitesi'nin (KÜN) 'Bahar'a Merhaba' etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir'e davet ettiği Necati ve Saykolar müzik grubu, üniversitenin Ürgüp'teki fabrika yerleşkesinde unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Anadolu ezgilerini rock altyapısı ile müziğine taşıyan Necati ve Saykolar grubu, ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve Ürgüplülere, Neşet Ertaş, Barış Manço, Bulutsuzluk Özlemi gibi ünlü grupların ve sanatçıların şarkılarını kendilerine özgü tarzlarıyla çaldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, konsere 'Fırtına' şarkılarıyla başladı. Grubun vokalisti Necati Karadayı, 'Neşet Ertaş'ın diyarına selam olsun" anonsuyla Ertaş'ın 'Yolcu' şarkısını da alanı dolduran müzikseverlerle birlikte söyledi. - NEVŞEHİR