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KÜN'lü öğrenciler Necati ve Saykolar konseriyle 'Bahar'a Merhaba' dedi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KÜN'lü öğrenciler Necati ve Saykolar konseriyle 'Bahar'a Merhaba' dedi

Kapadokya Üniversitesi'nin (KÜN) 'Bahar'a Merhaba' etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir'e davet ettiği Necati ve Saykolar müzik grubu, üniversitenin Ürgüp'teki fabrika yerleşkesinde unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya Üniversitesi'nin (KÜN) 'Bahar'a Merhaba' etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir'e davet ettiği Necati ve Saykolar müzik grubu, üniversitenin Ürgüp'teki fabrika yerleşkesinde unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Anadolu ezgilerini rock altyapısı ile müziğine taşıyan Necati ve Saykolar grubu, ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve Ürgüplülere, Neşet Ertaş, Barış Manço, Bulutsuzluk Özlemi gibi ünlü grupların ve sanatçıların şarkılarını kendilerine özgü tarzlarıyla çaldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, konsere 'Fırtına' şarkılarıyla başladı. Grubun vokalisti Necati Karadayı, 'Neşet Ertaş'ın diyarına selam olsun" anonsuyla Ertaş'ın 'Yolcu' şarkısını da alanı dolduran müzikseverlerle birlikte söyledi. - NEVŞEHİR

KÜN'lü öğrenciler Necati ve Saykolar konseriyle 'Bahar'a Merhaba' dedi

KÜN'lü öğrenciler Necati ve Saykolar konseriyle 'Bahar'a Merhaba' dedi

KÜN'lü öğrenciler Necati ve Saykolar konseriyle 'Bahar'a Merhaba' dedi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir, Konser, Müzik, Yerel, Haberler

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