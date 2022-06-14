KUMSmall'da büyük eğlence

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük konsept AVM'si olan KUMSmall, 19 Haziran Babalar Günü'ne özel "Sarma Yarışması" düzenliyor. 'Hünerli Eller Yarışıyor' sloganıyla organize edilen etkinliği Türkiye'nin sevilen çiftleri arasında yer alan Safiye Soyman ve Faik Sönmez sunacak.

19 Haziran Pazar günü saat 15: 00'de KUMSmall'da gerçekleşecek etkinlik kendine ve hünerli ellerine güvenen herkese açık. Tüm katılımcılara sürpriz hediyeler verilirken, dereceye giren ilk üç yarışmacıyı büyük ödüller bekliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler KUMSmall'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından müracaatlarını yapabilirler.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ise şu şekilde:

1.'ye 1 adet Elizanlife koltuk takımı, 2.'ye 10 bin TL hediye çeki, 3.'ye 5 bin TL hediye çeki ve her katılımcıya eğlence alanında kullanılmak üzere 100 TL'lik dolu kart. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel