KUMSmall AVM'de çifte heyecan

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSmall AVM'de 15-31 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Mobilya İndirim Festivali düzenlenen program ile başladı. Festival başlangıcında daha önce çekilişi yapılan otomobilin de talihlisi belli olurken, protokol üyeleri de müjdeyi görüntülü konuşarak verdi.

KUMSmall AVM'de düzenlenen festival açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İddialarının diğer AVM'lerden farklı olarak bölgesel bir AVM olmak olduğunu söyleyen KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Biz standartların içinde bir alışveriş merkeziyiz Türkiye'deki 455 alışveriş merkezi içindeki küresel ve ulusal markalarla şehrin sermayesini alıp merkeze götürürken, biz Kayseri sanayisinde ne üretiliyorsa onu bu alışveriş merkezinde vitrine çıkarıp hem Kayseri ve bölgesinde perakende olarak hem de Türkiye ve dünyaya toptan olarak satmak için burayı yaptık. Bizim için 365 gün fuar alanı niteliğinde bir alışveriş merkezi. Kayserimizin en büyük sektörü biliyorsunuz ki mobilya ve biz de istiyoruz ki çok daha katma değerli yatırımlar olsun. Biz bu yıl bir araç verelim dedik, önümüzdeki yıl da bir ev vermeyi düşünüyoruz inşallah. Araç kampanyası 19 Mayıs'ta başladı ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 29 Ekim'de sona erdi. Bugün çekilişini yaptığımız bu araç kampanyasında bizde 6 ay içerisinde çok ciddi cirolar var ama araç kampanyasına katılanların oluşturduğu ciro büyüklüğü yaklaşık 200 milyon TL. Bizim Kayseri ve çevrede bölgesel AVM olacağız diye iddiamız vardı diğer AVM'lerden farklı olarak. Bu çerçevede de Kayserimizin nüfusu ile çekilişe katılan sayısı en fazla Kayseri'den. İkinci ilimiz Nevşehir'den, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Niğde, Kahramanmaraş, İstanbul, Adana, Ankara, Aksaray, Malatya, Mersin ve Osmaniye'den ciddi sayıda ve ciroda alışverişler yapılmış. Gururla söyleyebiliriz ki 81 ilimizden vatandaşlar araç ve diğer kampanyalarımıza iştirak etmişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu yıl provasını yapmış olduğumuz bir Mobilya Alışveriş Festivali var. AVM'deki tüm mağazalarımız bu kampanyalara teveccüh gösterdiler. Kampanyaya katılanların hepsinin camlarında balon var ve indirime soktukları ürünlerle ilgili görseller mevcut. Ben katıldığınız için, bugüne kadar bizlere destek verdiğiniz için Kayseri mobilya sektörü adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, "Öncelikle Ercan beyi tebrik ediyorum, Allah hedeflerinize ulaşmayı nasip etsin. 2024'ün de planını yapmışsınız. Böyle bir festivali yakışan bir yerde yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Başta siz olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm esnaf arkadaşlarıma da bereketli olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bu araç hak sahibine hayırlı olsun, kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin Allah. Kayserimiz ticaretin ve sanayinin merkezi olarak bilinir. Bu anlayış içerisinde de Kayseri deyince daha çok ticaret ön plana çıkar. Geriye baktığımızda 7 bin yıl önceye denk gelen bir ticari anlayış var. Bütün bu anlayışın içerisinde içinde bulunduğumuz KUMSmall, takdir edersiniz ki Orta Anadolu ve Türkiye'nin sayılı ticaret merkezlerinden biri. Mobilyadan da bahsedilince ilk akla gelen showroom olarak anılmaya başladı. Ben yapılan bu çalışmanın hayırlı olmasını, inşallah daha da gelişerek, güzelleşerek KUMSmall'un alışveriş merkezi olarak yaşamasını, elbette emeği geçenlere teşekkür edildi ama bizler de bu şehre bir çivi çakan her kardeşimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Gökmen Çiçek de konuşmasında, "Biz KUMSmall AVM'yi normal bir ticari işletme gibi görmüyoruz. Çünkü Kayserili mobilyacılar bir araya gelmiş, bir başarı hikayesi yazmış. Avrupa'nın en büyük ikinci mobilya AVM'sini oluşturmuş, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış. Burası bizim için başka bir yer. Burası başarı haberlerini aldıkça insanların buraya rağbet ettiğini gördükçe hem Kayseri hem de Türkiye adına çok mutlu oluyoruz. Çünkü burası sadece Kayseri'nin değil ülkemizin bir eseri ve başkanımızla yönetiminin nasıl fedakarca çalıştığını gördüğüm zaman gerçekten ben de mutlu oluyorum. Ben tekrar Allah bin kere razı olsun diyorum. KUMSmall AVM'yi inşallah hep beraber hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sahneye çıkarak daha önceden çekiliş işlemi yapılan ve kura ile talihlisi belirlenen otomobilin sahibini görüntülü arayarak müjdeyi verdi. Sonrasında protokol üyeleri tarafından Mobilya İndirim Festivali'nin açılış kurdelesi kesildi. - KAYSERİ