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Kumluca'ya yeni Başsavcı atandı

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Kumluca Başsavcısı Soner Hiç Durmaz'ın Mardin Kızıltepe Başsavcılığına atanmasının ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına Gökhan Kıymacı atandı. Kıymacı, Kumluca'da güzel işler yapacaklarını belirtti.

Kumluca Başsavcısı Soner Hiç Durmaz'ın HSK Yaz Kararnamesi ile Mardin Kızıltepe Başsavcılığına atanmasının ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı yeni görevine başladı.

Başsavcı Gökhan Kıymacı, "Akdeniz'in güzel ilçelerinden verimli toprakların üzerine kurulmuş vatan köşesi Kumluca'da güzel işler yapacağız" dedi.

Kumluca'nın yeni Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Dörtyol ilçesinde tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında mezun oldu. 2015 yılında hakim savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Sarız, Silifke ve Şanlıurfa adliyelerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2024 yılı Yaz Kararnamesi ile Kumluca İlçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan Başsavcı Kıymacı evli ve 1 çocuk babası. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızıltepe Başsavcı Kumluca Mardin Yerel Politika Güncel Haberler

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