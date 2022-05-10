Kumluca'da Yörük Ateşi Yakıldı

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) - 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, pandemi nedeni ile verilen iki yıllık aranın ardından yeniden düzenlendi. Kumlucalılar, mecburi aranın ardından özledikleri festival havasına kavuştu.

23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin dört büyük güreş organizasyonundan biri olan 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, Yusuf Can Zeybek'in altın kemeri almasıyla son bulmuştu.

Festival kapsamında, Kumluca'da dün akşam Yörük çadırları kuruldu ve Yörük ateşi yakıldı. Yakılan ateş, festival sonuna kadar sönmeyecek.

YOĞUN KATILIM

Yörük ateşinin yakılmasına ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği konsere, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, eşi Nurgül Köleoğlu, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık, İYİ Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Bircan, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Güreş Ağası Niyazi Çiftçi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Kumlucalı vatandaş katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gelenek ve göreneklere, Yörük Türkmen kültürüne bu tür şenliklerle sahip çıktıklarını ve yüz yıllardır kalplerinde yanan Yörük ateşini hep beraber temsili olarak yakacaklarını söyledi.

HALK OYUNU GÖSTERİSİ VE KONSER

Ateşin yakılmasının ardından Kumluca Gençlik Merkezi halk oyunu gösterisi yaptı. Gece, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği konserle devam etti.

Konserin ardından Yörük çadırlarını ziyaret eden Başkan Köleoğlu, Yörük Türkmen kültürünün sergilendiği çadırlarda gelenek ve görenekleri tekrar yaşadı. Kıl çadırlarda tel tavada mısır patlatan Köleoğlu, çadır sakinleri ve özellikle çocuklarla bol bol sohbet etti. Ziyaret edilen çadırlarda sazlar çalındı, türküler söylendi ve oyunlar oynandı.

"YÖRÜK ATALARIMIZDAN EMANET ALDIĞIMIZ KÜLTÜRÜ YAŞATIYORUZ"

Yörük çadırlarında konuşan Köleoğlu "Eskiden olduğu gibi çadırlarımızda kültürü yaşatıyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Akşamları çadırlarımızda hoş sohbetlerle Yörük atalarımızdan emanet aldığımız kültürü yaşatıyoruz. Yörük'ün gönlü geniştir, küçücük bir alana bir sürü insanı sığdırabiliyor. Dostlar burada birbirlerinin derdini dinliyor, kız istemeler oluyor, kısacası evlerimizde ne oluyorsa burada yaşanıyor. Hala Toroslar'da bu şekilde yaşayanlar var. Biz de özellikle kentimize bu çadırları getiriyoruz ve Yörük Türkmen kültürümüzü yaşatıyoruz" dedi.

Festival kapsamında, 14 Mayıs Cumartesi saat 14: 00'te 41 mahallenin katılımıyla Yörük Göçü etkinliği düzenlenecek.