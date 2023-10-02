Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından "Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde Kumluca'da "Tropik Meyve Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi" bünyesinde "Tropik Meyve Yetiştiriciliği" eğitimi düzenlendi. Konferans salonunda düzenlenen eğitimde Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Hamide Gübbük "Tropik Meyve Yetiştiriciliğinin Ülkemizdeki Durumu ve Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilme Şansı Olan Tropik Meyveler", Proje Yürütücüsü Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Lokman Altınkaya "Pitaya Yetiştiriciliği", Elmalı Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Recep Balkıç "Passiflora Yetiştiriciliği", Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mustafa Can "Tropik Meyve Hastalık ve Zararlıları", Kumluca Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Sarıdoğan "Tropik Meyvelerin Ekonomisi", Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Özer Coşman "Tropik Meyvelerin Tedarik Zinciri ve Pazarlaması", Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Miray Celepli Sütbaş "Tropik Meyvelerde Kadın Girişimcilerin Rolü", Elmalı Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Doğan "Tropik Meyvelerin Muhafazası", Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Dinçer "Tropik Meyvelerin Gıda Sanayiinde Kullanım imkanları " konularında katılımcılara bilgi verdi.

"İlgi artıyor"

Prof. Dr. Hamide Gübbük, "Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de tropik meyve yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu durumun etkisiyle Akdeniz Bölgesi'nde bazı mikroklima alanlarında muz ve avokado dışında passiflora, pitaya, mango, guava, longan, litchi, karambola gibi türlerin yetiştiriciliğine ticari olarak başlanmıştır. Tropik meyve yetiştiriciliğine başlayan tarımsal işletme sayımız ve tarım alanları her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bölge ve ülke ekonomisine katkısı büyüyerek devam edecek. Bunun için konuyla ilgili eğitimler çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Kumluca'nın potansiyeli yüksek"

Açılış konuşmalarında söz alan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca çiftçisinin üretim konusunda çok yetenekli olduğunu belirterek tropik meyve üretiminde Kumluca'nın potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Üreticiler adına söz alan Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin de "Son dönemde katıldığımız uluslararası tarım fuarlarında gördük ki sebze üretimi dışında dünyada pazar değeri yüksek olan ve üreticimiz tarafından değerlendirilebilecek birçok tropik meyve var. Böyle önemli bir projenin ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İlk gün verilen teorik eğitimin ardından ikinci gün de sahada uygulamalı olarak tropik meyve yetiştiriciliği anlatıldı. - ANTALYA