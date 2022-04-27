Kumluca'da Kent Konseyi Kuruldu

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Belediye'nin öncülüğünde Kent Konseyi kuruldu. Kent Konseyi'nin ilk Başkanı Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu oldu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Kumluca Kent Konseyi 1. Seçimli Genel Kurulu'na, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odası ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile genel kurul üyeleri katıldı.

Genel Kurul'da önce divan oluşturuldu. Kumluca Baro Temsilcisi Av. Cemil Özkan, Divan Başkanı; Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur İLe Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ise Katip üyeler oldu.

Av. Cemil Özkan, "Kumluca Kent Konseyi 1. Seçimli Genel Kurulu için toplanmış bulunmaktayız, hepimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek kurulu açtı. Ardından kent konseylerinin içeriği hakkında bilgilendirme metinleri okundu ve tanıtım filmleri oynatıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Tarih boyunca kentlerde farklı topluluklar bir araya gelerek meclisler kurulmuştur, biz de bugün burada tarihe bir not düşerek Kumluca Kent Konseyi'ni kuruyoruz" dedi.

Yapılan seçimin ardından Kent Konseyi'nin ilk başkanı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu oldu. Av. Cemil Özhan, Muhammet Melik Mete, Ergün Eren, Kerim Soytürk, Serkan Ersoy, Orhan Karataç, Adnan Yavuz, İsmail Acar, İbrahim Songur ve Demet Kayacık Değirmencioğlu da yürütme kuruluna seçildi.

Başkan Köleoğlu, "Kumluca Kent Konseyi'ne göreve gelen bütün yönetim kurulu üyelerine bundan sonraki süreçte Kumlucamızın tamamının demokratik olarak konuşulduğu, paylaşıldığı bir konsey olması için Allah onlara güç, derman versin. Kurucu meclis üyelerimizin adlarının altın harflerle Kumluca Kent Konseyi'ne yazıldığı için gururluyum. Kumluca'mızdaki kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe umutla bakacaklar. Bugün burada tarihe not düştük. Kurucu divanımız başta olmak üzere bugün burada olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kumlucamız için Kent Konseyi'miz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kumluca Kent Konseyi Seçimli 1. Kurulu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.