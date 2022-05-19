Kumluca'da 19 Mayıs kutlamaları - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kumluca ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar sabah saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma töreni ile başladı. Ardından kutlamalar için Karatepe Stadına geçildi.

Karatepe Stadında Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenlere Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Karatepe Stadındaki törenler saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

"Gençlere büyük görev düşüyor"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca yaptı. Erol Koca, "Umutların tükenmeye başladığı bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa, ölmek daha iyidir" diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin, başlangıcı olmuştur. Temel 19 Mayısta atılan "Milli Egemenlik" ilkesi birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bunu yaşatılması için hepimize özellikle de siz gençlere büyük görev düşmektedir. Gençler, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ileride şahsınıza verilecek olan görevleri en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur" dedi.

Törende öğrenciler tarafından şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Lise öğrencilerinin halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından, Kumluca Demir spor Kulübü öğrencilerince karate ve çeşitli spor gösterileri, yağlı pehlivan güreşleri gösterileri, öğrenciler tarafından oluşturulan müzik grupları konseri gerçekleştirildi. Tören okulların geçiş gösterilerinin ardından son buldu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel