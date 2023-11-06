Kumluca Belediyesi, 2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivalinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslarası Yörük Türkmen Festivalinde Kumcula Belediyesi'nin açtığı Kumluca’da yetişen sağlıklı sebzelerin olduğu stant, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslarası Yörük Türkmen Festivalinde Kumcula Belediyesi'nin açtığı Kumluca'da yetişen sağlıklı sebzelerin olduğu stant, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında Aksu At Çayır Mevkii'nde kurulan obalara, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, eşi Nurgül Köleoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Mustafa Köleoğlu, festival katılımcılarıyla sohbet edip, farklı yörelere ait kültür ürünlerinin yer aldığı stantları ziyaret etti.

Kumluca Belediyesinin açtığı, Kumluca'da yetişen sağlıklı sebzelerin olduğu stant, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bugün Yörük kültürümüzü anlatan çok güzel bir etkinlik gerçekleşiyor. Kumluca Yörük kültürümüzü anlatan obamızla ve sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'mızda yetişen sebze ve meyvelerimizle festivale katılım sağladık. Kumluca'mızı uluslararası alanda sağlıklı sebze ve meyvelerimizle tanıtıyoruz" dedi.