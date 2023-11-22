Kumluca Belediye Başkanı Başkan Köleoğlu'ndan Öğretmenlere Karanfil

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında eşi Nurgül Köleoğlu ve Kumluca Belediyesi ekipleriyle birlikte, ilçedeki tüm okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek karanfil ve kalem hediye etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında eşi Nurgül Köleoğlu ve Kumluca Belediyesi ekipleriyle birlikte, ilçedeki tüm okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek karanfil ve kalem hediye etti.

Öğretmenler tarafından mutlulukla karşılanan Başkan Köleoğlu'na öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Öğretmenler Günü'nün önemine vurgu yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Kıymetli öğretmenlerim, bugün burada Öğretmenler Günü Haftasını kutlamak ve güzel bir sohbet gerçekleştirmek için ziyarette bulunmak istedik. Büyük aile olmanın vermiş olduğu mutlulukla öğretmenlerimize ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Değerli öğretmenlerimize ziyaretimizde karanfil takdim etmek istedik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar bu uğurda şehit olmuş tüm öğretmenlerimizin ve müdürlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz, başımızın tacıdır. Bugün bir Belediye Başkanı olarak her gittiğim yerde en saygıdeğer meslek olarak öğretmenlerimizi görüyorum. Öğretmenlerimizi gözlemliyorum. Her kesimden insanın saygı gösterdiğini görüyorum. Tüm saygıdeğer öğretmenlerimizi selamlıyorum.

Öğretmenler Gününü bir gün değil bütün bir hafta boyunca hep beraber olduğumuz, Kumluca'da bir bayram havası yaşatmak için üzerimize düşeni yapmak istedik. Bu hafta düzenleyeceğimiz etkinliğimizde Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz ve birbirinden kıymetli öğretmenlerimizle beraber yemek programında buluşacağız.Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum."

Kumluca Belediyesi, yaklaşık 1500 öğretmene ulaşarak Öğretmenler Günlerini kutladı. Öğretmenler, 23 Kasım akşamı gerçekleşecek Öğretmenler Günü yemeği ve grup Bergüzar konserine davet edildi.