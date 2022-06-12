Kümese girmemesi için dakikalarca tatlı dil dökülen yılan kediye yem oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kümese girmemesi için dakikalarca tatlı dil dökülen yılan kediye yem oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kümese girmemesi için dakikalarca tatlı dil dökülen yılan kediye yem oldu

Ankara'nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı.

Ankara'nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı. Yılan evin kedisine yem olurken, yaşananlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yöreli köyünde meydana geldi. Havaların da ısınmasıyla yuvasından çıkan yılan, bir vatandaşın tavuk kümesine doğru ilerledi. Bu durumu gören vatandaş, dakikalarca tatlı dil dökerek yılanı vazgeçirmeye çalıştı. Daha sonra başka bir vatandaş tarafından öldürülen yılan, evin kedisi 'Memati'ye yem oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title