Kümese girmemesi için dakikalarca tatlı dil dökülen yılan kediye yem oldu - Haberler

Kümese girmemesi için dakikalarca tatlı dil dökülen yılan kediye yem oldu Ankara'nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı. Ankara'nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı. Yılan evin kedisine yem olurken, yaşananlar vatandaşın kamerasına yansıdı. Olay, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yöreli köyünde meydana geldi. Havaların da ısınmasıyla yuvasından çıkan yılan, bir vatandaşın tavuk kümesine doğru ilerledi. Bu durumu gören vatandaş, dakikalarca tatlı dil dökerek yılanı vazgeçirmeye çalıştı. Daha sonra başka bir vatandaş tarafından öldürülen yılan, evin kedisi 'Memati'ye yem oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel Ankara Yerel Haberler

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