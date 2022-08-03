Kuma gömülen aracını çıkartmak isterken kalp krizi geçirdi Sakarya'nın Kaynarca ilçesi sahil kesiminde kuma batan aracını bulunduğu yerden çıkartmak istediği esnada kalp krizi geçiren 49 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi sahil kesiminde kuma batan aracını bulunduğu yerden çıkartmak istediği esnada kalp krizi geçiren 49 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Olay, saat 13.00 sıralarında Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi Karaboğaz sahili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kesiminde kuma batan aracını bulunduğu bölgeden çıkartmak isteyen 49 yaşındaki Erol Özcan kalp krizi geçirdi. Özcan'ı aracının başında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özcan'ın kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Kalp Krizi Jandarma Sakarya Yerel Haberler

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