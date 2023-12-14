Kulvarlarda, başarı hikayesi devam ediyor

Türkiye Sutopu Federasyonu 2023 yılı planlı faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası C Grubu Eleme Turu 1. Devre Müsabakaları sonrasında Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Bölge Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Ulusal platformda düzenlenen sutopu branşı müsabakalarında Gaziantep'i başarıyla temsil eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen U15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası C Grubu Eleme Turu 1. Devre Müsabakalarında, Bölge Şampiyonası vizesi aldı. 6 takımdan 90 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, havuzda heyecan dolu anlara sahne oldu.

Takım kimliğinin oluşması çok emekli ve bir o kadar önemli

Organizasyon sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü ve Şehitkamil Belediyesi Sutopu Takımları Direktörü Cengiz Bingül, sutopu branşında takım kimliğinin oluşmasının büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Bingül, "Yüzme ve sualtı sporları disiplininde yer alan branşlara nazaran sutopu branşı, havuzda büyük bir takım ruhu ve senkronize gerektiren bir branş. Sutopu branşında sadece takım kimliğini oluşturmak bile aslında büyük ve özel bir başarı. Su sporları branşları ile ilgili hiçbir tecrübesi olmayan kursiyerimize önce yüzme öğretiyor sonrasında uzun ve hummalı emekler neticesinde taktik ve strateji gerektiren bir branşta müsabık olmalarını sağlıyoruz. Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası C Grubu Eleme Turu 1. Devre Müsabakalarında, yeşil-siyahlı takımımızın başarısından oldukça mutluyuz. Kazanılan ivmenin devam edeceğinden şüphemiz yok. Teknik sorumlumuz Yakup Aslan hocamız başta olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyor, desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP