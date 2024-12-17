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Kulu'da Yeni Adalet Sarayı Hizmete Girdi

Kulu'da Yeni Adalet Sarayı Hizmete Girdi
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Konya'nın Kulu ilçesinde, 6 bin 387 metrekare alana sahip yeni adalet sarayı hizmete açıldı. Önceki hizmet binası olan Kulu Hükümet Konağı'ndan sonra yeni bina Camikebir Mahallesinde inşa edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde yapımı tamamlanan yeni adalet sarayı hizmete girdi.

Kulu Adliyesi, Camikebir Mahallesinde 1968 yılında yapılan Kulu Hükümet Konağı binası bünyesinde uzun yıllar hizmet verdi. Kulu Adalet Sarayının yeni hizmet binası da Camikebir Mahallesinde Hükümet Konağı, Kulu Otogarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bazı resmi kurumların bulunduğu çevrede inşa edildi. Adalet sarayı yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Toplamda 6 bin 387 metrekare alana sahip Kulu Adalat Sarayı, bodrum, zemin ve 2 kat ile birlikte 4 kattan oluşuyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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